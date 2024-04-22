Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’da 23 Nisan’a sebebiyle hazırlanan atölyelerde minikler bayram coşkusu yaşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’da çevre ve doğa bilincine yönelik eğlence atölyeleri kurdu. Kocaelili çocuklar sabahın erken saatlerinden itibaren kendileri için hazırlanan eğlencelere katılmak için Ormanya’ya gelmeye başladı. Çocukları Ormanya’nın girişinde palyaçolar karşıladı. Yüzleri boyanan minikler neşe içinde eğlence atölyelerini ziyaret etmeye başladı. Alanda el becerileri, doğal lezzetler, deneyim ve sanal gerçekliği içeren 35 atölye ile 5 yaşam atölyesi kuruldu. Ayrıca 11 alan etkinliği için de iki sahne oluşturuldu. Büyükşehir belediyesine bağlı olan konservatuvar, KO-MEK, bilgievleri, bilim merkezi, Ormanya ve Turizm Şube Müdürlüğü birimleri alandaki atölye ve sahne etkinliklerinde görev yaptı. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antikkapı, Kağıtspor, itfaiye ile AFAD, AKUT ve Kızılay da faaliyetleriyle etkinliklerde yer aldı.

Öte yandan Ormanya’daki karavan kampı, “Ormanın Sesi-Dünyaya Yeşil Bir Mesaj” isimli reels video yarışmasında dereceye giren 23 çocuğu ağırlamaya başladı. Çocuklar aileleriyle birlikte 2 gece kamp yapacakları karavanlara yerleşerek doğa içinde konaklama deneyimini yaşadı.