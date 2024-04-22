Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu öğrencileri okullarına dondurma bırakmak için gelen ve içerisinde İsrail’e destek olan markanın ürünlerinin yer aldığı kamyonu hiçbir yönlendirme olmadan protesto etmişti. Başkan İsmet Yıldırım da çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler ve yerli üretim dondurma dağıttı.

Gazze’de İsrail’in Müslümanlara saldırıları devam ederken, tüm dünyadan olduğu gibi Ümraniyeli öğrencilerden de tepki geldi. Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu öğrencileri, adeta insanlığa ders olacak şekilde kendi içgüdüleriyle, okula dondurma bırakmak için gelen ve içerisinde İsrail’e destek olan markanın ürünlerinin bulunduğu kamyonu protesto etti. Öğrencilerin bu davranışı kısa sürede sosyal medyadan büyük ilgi gördü. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da kendi hesabından çocukları kutlayarak sürpriz yapacağını açıklamıştı.

Başkan İsmet Yıldırım sözünü tuttu

Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu öğrencilerini haftanın ilk ders saatinde ziyaret eden Başkan İsmet Yıldırım, minik protestoculara yerli üretim dondurma dağıtarak çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca Başkan Yıldırım, çocukların bu davranışının insanlığa örnek olduğunu söyleyerek onlara bir de Vialand Tema Park’a götürme sözü verdi.