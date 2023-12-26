Bilecik Malhatun (Taş Mektep) Kur’an Kursu’nda düzenlenen Yerli Malı Haftası kutlamalarında öğrenciler hem öğrendi, hem eğlendi.

Malhatun 4-6 yaş Kur’an Kursu’nda Yerli Malı Haftası etkinliğine Vali Şefik Aygöl ve İl Müftüsü Ali Erhun da katılım gösterdi. Yapılan Yerli Malı Haftası etkinliğinde minik öğrenciler hem eğlendi, hem de öğrendi. Minik öğrenciler, Vali Aygöl’e çiçek hediye etti. Etkinlikte minik öğrenciler Kur’an okudu, yerli malı haftasının tanımını yaparak, hazırlanan yemekleri birbirilerine ikram etti.