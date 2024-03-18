Bilecik’te minikler Ramazan Atölyesinde çeşitli etkinliklere katıldı.

Bilecik Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi Gençlik Kolları tarafından, çocuklar için birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı ‘Ramazan Atölyesi’ başlatıldı.Bilecik İl Müftülüğü tarafından, çocuklara ramazan ayı farkındalığı oluşturmak ve ramazan değerlerini kazandırmak amacıyla İl Vaizi Kudret Koçyiğit rehberliğinde ilkokul öğrencilerine ‘Ramazan Atölyesi’ etkinliği düzenleniyor.

Bilecik Müftülüğü Gençlik Merkezi binasında ilki gerçekleştirilen atölyeye İl Müftüsü Ali Erhun, Kur’an Kursu öğreticileri, TDV Gençlik Kolları gönüllüleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Programda miniklere hitap eden İl Müftüsü Ali Erhun, ramazanın güzelliklerini anlatarak miniklere tavsiyelerde bulundu. Ramazan Atölyesinde oruç ile ilgili öğrendikleri bilgileri, öğrenciler Gençlik Kordinatorü Asiye Karagöz işaret dili ile oruç ilahi çevirisi ile pekiştirdiler.

Çeşitli etkinlilerin yaptırıldığı Ramazan Atölyesinde çocuklar, hem eğlendiler hem de ramazan hakkında güzelliklerini öğrendiler.