Çayırova Belediyesi veteriner hekimleri, minik öğrencilere sokak hayvanları hakkında bilgilendirici seminer verdi.

Çayırova Belediyesi, ilçenin yarınlarını oluşturacak çocukları da bilinçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay hizmete açılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görev yapan Çayırova Belediyesi veteriner hekimleri, ilkokulundaki çocuklarla bir araya geldi. Etkinlikte veteriner hekimler, miniklere sokak hayvanları hakkında seminer verdi ve çocuklara hayvan sevgisi aşıladı. Sokak hayvanları hakkında öğrencileri bilgilendiren veteriner hekimler, Çayırovalı çocuklara kediler ve köpekler hakkında bilgi verdi. Ayrıca seminer kapsamında çocuklara, ’Sokak hayvanlarını nasıl beslemeliyiz, hasta hayvan gördüğümüzde ne yapmalıyız, hayvanlara nasıl yaklaşmalıyız, kedilere ve köpeklere nasıl davranmalıyız?’ gibi konularda da bilgi aktarıldı. Verimli geçen seminerin ardından, Güzeltepe İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri kendilerini bilgilendiren Çayırova Belediyesi veterinerlerine teşekkür etti.