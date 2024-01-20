Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 14 minyatür sanatçısının eserlerinden oluşan ‘Minyatürlerle Bursa’ sergisi, Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde ziyarete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi, kültürel ve sanatsal hayatına değer katan bir etkinliğe daha imza attı. BUSMEK ve Müzeler Şube Müdürlüğü’nün öncülüğünde hazırlanan ve 14 minyatür sanatçısının eserlerinin yer aldığı ‘Minyatürlerle Bursa’ sergisi, Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde ziyarete açıldı. Serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ataş, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, akademisyenler, sanatçılar ve minyatür sanatına ilgi duyan sanatseverler katıldı.

Serginin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, minyatür sanatının geleneksel sanatlar içinde kültür taşıyıcılığı ve koruyuculuğu görevi yaptığını söyledi. Başkan Aktaş, “Bir milletin geçmişten günümüze kadar geçen süreç içinde edindiği tecrübeye ve millî-manevi değerlerin toplamına kültür diyoruz. Hem şehrimizin hem ülkemizin ciddi bir kültürel derinliği var. Sanat ise bu kültürel kimliğimizin başta gelen ögelerinden biridir. Gelenekli sanatlarımız, milletimizin tarih sahnesine çıkışından bugüne varıncaya kadar taşıdığı kültürel unsurlarıyla bizleri zaman yolculuğuna çıkarmaktadır. Bu yolculukta da tarihî birikimimize, millî ve manevi değerlerimizin varlığına şahitlik ediyoruz. Minyatür sanatı, gelenekli sanatlar içinde kültür taşıyıcılığı ve koruyuculuğu görevini Orta Asya’nın engin düzlüklerinden Anadolu’nun ufuklarına taşımıştır. Uygur, Selçuklu ve Osmanlı semalarının altında gerçekleşen fırça ve boyanın buluşması, Türk milletinin medeniyet arkının hâlâ akan bir koludur. Minyatür, tarih boyunca insanın her hâline tercüman olmuştur. Bu serginin temel gayesi ise kadim geleneğimizin kıymetli sanatı olan minyatürün gözüyle yaşadığımız şehir Bursa’yı, şehrimizin içinde bir mücevher gibi parlayan tarihî eserlerimizi, köklü değerlerimizi anlatmak ve tanıtmaktır” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise gerek Büyükşehir, gerekse ilçe belediyeleri tarafından tarihin gün yüzüne çıkarılmasına adına yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Gözgeç, “Mazimizi bilirsek, geleceğimizi inşa edebiliriz. Yeni bir geleceği ancak tarihimizi bilerek inşa edebiliriz. Minyatür de önemli tarihi bir sanatımız. Tarihi kalıpların dışına çıkarak, farklı bir bakış açısıyla resmediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, sergiyi gezdi.