Profesyonel kick boksçu Mir Zahit Karabağ, son yaptığı maç sonrası aldığı teklifle beyaz perdeye adım attı. Oyunculukta da başarılı olduğunu belirten Karabağ, tekliflere sıcak baktığını söyledi.

Profesyonel kick boksçu Mir Zahit Karabağ, dövüş kariyerinin yanı sıra oyunculuğa da başladı. Çekimlerinin Kastamonu’da yapıldığı Vahdet Erdoğan’ın yapımcılığını üstlendiği ’C Takımı 2’ filminde rol alan Karabağ; Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Ömer Kurt, Sera Tokdemir, Hakan Bulut, Barış Başar, Hakan Bilgin gibi deneyimli oyuncularla birlikte ilk film seti heyecanını yaşadı. Karabağ, 7 Şubat 2025’te vizyona girecek film ve kariyer hedeflerini İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı. İlk olarak geçtiğimiz yaz altın kemer kazandığı müsabakayı değerlendiren kick boksçu, "Güzel bir galibiyet aldık. Bu galibiyetle maç süreci de başladı. Bu da sürekli çalışmayı gerektiriyor. Ben de o günden beri yeni maçlar için sürekli çalışma halindeyim. Sıkı bir şekilde çalışıyorum. Çünkü galibiyet serimi devam ettirmek istiyorum. Önümüzdeki bu yapacağım maçta da hedefim galibiyet" diye konuştu.

"Tarihi bir diziden teklif var"

Oyunculuk teklifi ve çekimlerle ilgili bilgiler veren Karabağ, "Kemerle birlikte devlet ricalini gezdim; Valimizi, belediye başkanını sonra Ankara’da bazı temaslarda bulundum. O süreç içerisinde güzel bir filmden teklif aldım. Kendimle alakalı aksiyoner bir roldü, ben de kabul ettim. Ankara’dan, Kastamonu’ya geçtim. Kastamonu’da film çekimleri başladı. Açıkçası çok da hoşuma gitti. Kamera önüne uzak değilim. Canlı yayında dövüştüğüm için, ringde dövüşmek gibi düşündüm. Yine orada kendimi oynadım. Çekimler güzel oldu. Bundan sonra da oyunculuktan gelen teklifleri değerlendirmek istiyorum. Benim dövüşçülük yanında farklı yönlerim de var. İyi at biniyorum, iyi ok atıcılığı yapabiliyorum. Koreografileri rahat şekilde yapabiliyorum. Bunu filmde de gördüm. Şu anda tarihi bir diziden teklif var. Onu da değerlendiriyorum. İnşallah önümüzdeki süreçlerde güzel işlerle karşınızda olacağız" ifadelerini kullandı.

"Dövüşçülüğümün yanında oyunculuğu da yapacağım"

Filmde yer alan tecrübeli oyuncuların kendisine samimi davrandığını da aktaran Mir Zahit Karabağ, şöyle devam etti:

"Ben bir dövüşçüyüm. Oyunculuğa ilk defa adım attım. Çok güzel bir kadro ile çalıştığımız için, bu güzel kadro bana bunu hissettirmedi. Bana acemiliği yaşatmadılar. Beni içlerine aldılar, samimi davrandılar. Film sürecinden çok fazla haz aldım. Bundan sonra da dövüşçülüğümün yanında oyunculuğu da yapacağım. Boks hayatım aynı şekilde devam edecek. Burada ve yurt dışında inşallah maçlarım olacak. Oyunculuktan gelen teklifleri de değerlendirerek, o yöndeki kariyerimde; güzel filmler, güzel dizilerde rol alarak yoluma devam etmek istiyorum."