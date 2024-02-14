İmza töreninin ardından Erdoğan ve Sisi ortak basın açıklaması düzenledi.

İKİ LİDERDEN ORTAK AÇIKLAMA

İki ülke arasında yeni iş birliklerini hayata geçirileceğini belirten Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin arttığını ifade etti. Türkiye'yi de ziyaret edeceğini belirten Sisi, bu ilişkileri geliştireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Sayın Cumhurbaşkanının nazik davetine icabetle, 12 yıl, yeniden Kahire'de olmaktan memnuniyet duyuyorum.

ERZİNCAN'DAKİ ALTIN MADENİNDE TOPRAK KAYMASI

Erzincanlı kardeşlerime buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Maalesef 9 işçimiz toprak altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyoru. İçişleri ve Enerji Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Kendilerinden düzenli bilgi alıyoruz. 827 uzman personel bölgede çalışma yapıyor. 626 araç, 32 iş makinesi, 6 drone, 44 jeneratör ile kaza sahasındaki çalışmalara destek veriyor. İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz."

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ

Mısır'la bin yılı aşan içiçe geçmiş ortak bir tarih ve kültüre sahibiz. Bu köklü mirastan aldığımız güçle Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkartma gayretindeyiz. Aynı güçlü iradenin Mısır tarafında da olduğunu görüyoruz. Değerli kardeşimizi konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim.

İlave adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Savunma sanayi çok ciddi potansiyele sahip olduğumuz diğer alan. Mısır savunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Mısır'la güçbirliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum. Nükleer ve yenilenebilir alanındaki işbirliğini geliştirmeyi değerlendiriyoruz. Turizm ve kültür alanında mevcut bağları daha da kuvvetlendirmek adına gayret sarfedeceğiz. Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü Türkçe'ye en fazla ilgi gösterilen şube konumundadır. 20 bin Mısırlının Türkçe öğrenmek üzere kurslara kayıt yaptırması memnuniyet vericidir.

Ticaret ve ekonomi iş birliği lokomotifimizi oluşturuyor. 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. Görüşmelerde ilave adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Savunma sanayi bir diğer alan. Mısır bu sektöre önemli yatırım yapıyor. Ortak projeler yapacağımıza inanıyorum. Yenilenebilir enerji imkanını da değerlendiriyoruz.

SİSİ'İNİN AÇIKLAMALARI

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin açıklamalarından satır başları şöyle; "Strateji ortaklığı kesinlikle iki ülkenin çok iki merkezli ağırlıklı, barış anlamında, istikrarı ve aynı zamanda refah ve gelişme açısından görüyoruz.

İki ülkenin ciddi anlamda terör ve diğer ekonomik sıkıntıları şu andaki genel bir durum. Burada şu andaki Mısır'la Türkiye arasındaki ilişkilerden ciddi anlamda gurur duyuyoruz. İnsani yardımlar, Gazze'deki yardımları ciddi anlamda önemsiyoruz."