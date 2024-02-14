Bursa polisi, öldürülen teröristlerin ailelerine maddi destek verdikleri MASAK raporuyla tespit edilen 9 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları soruşturma neticesinde, kendi aralarında sözde "değer ailesi" olarak adlandırdıkları ve terör örgütü içerisinde eylem yaparken ölen teröristlerin ailelerine moral amacıyla ziyaretlerde bulundukları ve MASAK raporlarıyla maddi destek verdikleri tespit edilen 4 şüpheliyi, yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yüksek miktarda döviz, sözde "değer ailelerine" dağıtılmak üzere çok sayıda alışveriş kartı ve dijital materyal ele geçirilerek el konuldu.

Öte yandan PKK/KCK silahlı terör örgütüne destek veren 5 şüpheli, İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında yurda giriş yasağı çıkarılarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.