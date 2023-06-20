Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Terörden Arananlar Listesi’nde mavi kategoride yer alan terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Şehba bölge sorumlusu ‘Karker Tolhildan’ kod adlı ‘Rıdvan Ulugana’yı Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Şehba bölge sorumlusu ‘Karker Tolhildan' kod adlı ‘Rıdvan Ulugana'yı Türk güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği ve talimatını verdiği eylemler nedeniyle öncelikli hedef olarak belirlemişti. Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan terörist Rıdvan Ulugana, MİT'in Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'in son dönemde Suriye alanında yürüttüğü başarılı operasyonlar nedeniyle güvenlikleri konusunda son derece hassas davranan örgüt sorumlularının nadir dışarı çıktığı öğrenildi.

MİT, örgüt içerisindeki kaynakları ile Suriye/Tel Rıfat'ta bulunduğunu bildiği Ulugana'nın etkisiz hale getirilmesine yönelik kapsamlı bir planlama yaptı. Suriye alanındaki TSK unsurlarına yönelik eylem talimatlarını veren Ulugana'nın faaliyetlerine ilişkin saha ajanlarından anlık istihbarat alıyordu.

MİT, sahadan aldığı bu istihbari bilgiler üzerine operasyon kararı aldı, hazırlıkları tamamladı ve Suriye/Tel Rıfat'ta Ulugana'yı operasyonla etkisiz hale getirdi.

2007 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan Ulugana, bu süreçte Irak'ta örgütün özel güç biriminde sabotaj eğitimi aldı. 2011-2013 yıllarında Amanoslar'da faaliyet yürüten Ulugana bu dönemde bölgedeki eylemlere katıldı.

2014 itibarıyla Suriye'ye geçerek örgüt adına Afrin'de Operasyon Kuvvetler Komutanlığı ismiyle kurulan birimde tabur komutanı oldu. Ulugana müteakip süreçte ise PKK/YPG'nin Afrin'deki kampının sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

TSK'nın 2018'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda (ZDH) güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katılan Ulugana, ZDH ve Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) bölgelerinde, Nisan 2022'de Suriye'de görevli Polis Özel Harekat birimlerine yönelik düzenlenen saldırı gibi 2018-2023 yılları arasındaki bütün eylemlerin talimatını veren, planlamasını yapan sorumlu seviyedeki örgüt kadrosu olarak biliniyordu.

Geçmişte örgütün özel güç biriminde sabotajcı olarak faaliyet yürütmesi nedeniyle terör eylemleri gerçekleştirme konusunda uzman olan terörist Ulugana, FKH ve ZDH bölgelerindeki Türk güvenlik güçlerine, Türkiye güdümünde faaliyet yürüten gruplara, derneklere ve sivillere yönelik çok sayıda eylemin planlayıcısı olarak elinde onlarca insanın kanı vardı.

2018 yılından bu yana Suriye/Afrin-Tel Rıfat bölgelerinde terör faaliyeti yürüten Ulugana, ayrıca bölgedeki örgüt mensuplarının Türkiye'ye aktarımlarını organize ediyordu. Rıdvan Ulugana; Karker Soğaneke, Karker Tolhildan ve Tolhildan Afrin kod isimlerini de kullanıyordu.