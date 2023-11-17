Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki sözde ideolojik alan sorumlusu 'İdris Serhat' kod adlı Ali Subaşı'yı etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlediği operasyonla başarı sağladı. Güvenlik kaynaklarına dayanarak elde edilen bilgilere göre; 1987'de askerlik hizmetinden kaçarak terör örgütüne katılan Ali Subaşı, Türkiye, İran ve Irak'ta örgüt adına önemli görevlerde bulundu. 2017 yılında Suriye'de görevlendirilen Subaşı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de örgüt adına sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi.

Silahlı faaliyetler sırasında ayağından yaralanan Subaşı, son olarak Suriye'de ideolojik alan sorumlusu olarak görev yapmaya başladı. MİT, Subaşı'nın örgüt içinde kritik bir rol üstlendiğini ve terör örgütüne mensupları kazanma konusunda önemli bir etkisi olduğunu belirleyerek hedef listesine ekledi. Saha ajanları aracılığıyla anlık bilgileri değerlendiren MİT, Subaşı'nın faaliyetlerini takip etti ve ardından operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda Subaşı etkisiz hale getirildi.

PKK terör örgütü ise, Subaşı'nın ölümünü gizlemek amacıyla "kronik rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi görmekte iken öldü" şeklinde bir açıklama yaparak, ölümü Suriye'deki örgüt tabanında olası kırılmaya neden olmamak için bilinçli bir şekilde sürdürdü. Ayrıca, MİT'in gerçekleştirdiği nokta operasyonunun, örgütün ideolojik alan ve eğitim faaliyetlerine zarar verdiği vurgulandı.