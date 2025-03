MKE Ankaragücü Güreş Takımı Teknik Direktörü Fevzi Çakmak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yönetimin güreş şubesini kapattığını ve sporcuların serbest kaldığını ifade ederek, şunları söyledi:

Büyük bir sevgi ve bağlılıkla yürüttüğüm Ankaragücü Güreş Takımı teknik direktörlük görevime Ankaragücü Güreş Takımı’mızın kapatılmasından dolayı veda ediyorum. Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda Türk’ün sancağı güreş sporunda başarıdan başarıya koşan Türkiye Şampiyonası’nda 10, Türkiye Kupası’nda da 9 kazanan Türkiye’nin en iyi en güçlü güreş takımımız yönetim kurulu adına amatör branşlar sorumlusu Elvan Akdeniz tarafından kapatıldığı tarafıma tebliğ edilmiştir. Teknik ekibim ve sporcularım ile birlikte başka bir kulüp altında başarıdan başarıya koşmaya devam edip, 2028 Los Angeles Olimpiyatları hedefine ulaşacağız. Bu süreçte sadece takım değil aynı zamanda bir aile olmayı başardık. Her maç her zafer her mücadele hayatımın en değerli anılarından biri olarak kalacak. Ankaragüçlü Fevzi olarak kalmaya devam edeceğim. Çok şükür alnımın akıyla veda ediyorum. Ankaragücü çatısı altında geçirdiğim her bir gün bana sadece sporla ilgili değil aynı zamanda hayatla ilgili çok şey öğretti. Sporcularımın şampiyonluklarını görmek armamızı temsil ederken ruhlarını adamaları, Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa, Dünya Şampiyonası’nda temsil etmeleri en büyük gurur olsa gerek. Bu yolda bana inanan güreş branşını açan değerli başkanım Faruk Koca’ya, Asbaşkanım Durali Akpınar’a, Ankaragücü Başkanım İsmail Mert Fırat’a, yönetim kurulumuza, teknik ekibime tüm sporcularıma vefalı taraftarımıza emektar kulüp çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ayrılığın Ankaragücü sevgimi azaltmayacağını daha da artacağını bilmenizi isterim. Bu camianın bir parçası olarak kalacak ve her zaman Ankaragücü taraftarı olarak Ankaragüçlü Fevzi olarak kalmaya devam edeceğim. Gelecekte başarılarla dolu, Şampiyonlar Ligi’nde oynayan, daha büyük hedeflere koşan şanlı Ankaragücü Futbol Takımımıza başarılar diliyorum. Desteğini her zaman yanımda ruhumda hissettiğim cefakar, fedakar ve vefalı Ankaragücü taraftarımıza sevgi, saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Hakkınızı helal edin Allah’a emanet olun."