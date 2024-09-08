Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin Mobil Başkan uygulaması Şirintepe Mahallesi’nde gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşların birebir iletişim kurarak, ihtiyaçlarını ve beklentilerini direkt olarak Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’na ilettiği projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterildi. Mimsin Bölgesi Şirintepe Mahallesi’nde hayata geçirdiği hizmetlerden ve gerçekleştirmeyi planladığı projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Palancıoğlu, vatandaşların öneri ve taleplerini dinleyerek ekibiyle birlikte çalışmalarına büyük bir hızla devam edeceğinin bilgisini hemşehrileriyle paylaştı.

Mobil Başkan uygulamasının bir başka ayağı olan Mimsin bölgesi Şirintepe Mahallesi’nde kalabalık bir vatandaş kitlesinin yer aldığını dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ‘’Yeni yaptığımız Akıl Küpü Kütüphanesi ve Necmettin Erbakan Parkı'nın hemen önünde bulunan alanda, Şirintepe Mahallesi sakinlerimizle bir araya geldik. Mahalle sakinlerimizin bütün isteklerinin notunu alarak, onları tek tek dinleyerek, hızlı bir şekilde taleplerine cevap verecek ve onlara yardımcı olacağız inşallah’’ dedi.

Şirintepe Mahalle Muhtarı Aysel Okur, ‘Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür etti.