Açıklama yapan Han, şu ifadelere değindi;

"Değerli MOBİLİYUM ailesi ve kıymetli Dostlar ; Çok Sevdiğimiz ve Değer verdiğimiz, emeklerine ve katkılarına her daim teşekkür ettiğimiz, Kurucu Üyemiz Haluk Özbek arkadaşımıza ve Üyemize Şahsi ve firma özelinde Mobiliyum Kurumunun tüm üyelerinin çoğunluğu ile almış ve uygulamış olduğu kararları basın ve yayın yolu ile paylaşmış olmasından dolayı duyduğum hassasiyeti paylaşmak isterim.

Göreve geldiğimiz ilk günden beri istişare toplantıları düzenleyerek çoğunluğun sesine kulak verip Şahsi menfaatlerimizi hiçbir zaman kurum menfaatlerinin önüne geçirmeyen yönetim anlayışı ile hareket edip Mali Disiplinden başlayıp, tüm kademelerdeki disiplinimize kadar yönetilen bir yapı içerisinde olup popülist girişimlerden ve gerçeğe dönüşmesi mümkün olmayan hayaller peşinde, ne üyelerimizi ne de Yönetim anlayışını bir vizyon haline getirmedik.

Bu anlayışla 15 Mayıstan başlayıp 5 gün boyunca 250 Kişi ve 141 firma ile istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Çıkan toplantı neticesinde Haziran Ayında Toptan Yurt Dışı pazarına yönelik olarak yapılması planlanan organizasyonumuzun Eylül Ayında gerçekleştirilmesine fakat aynı şekilde Yaz ayının mağaza genel giderlerinin elbetteki en büyük MALİYET KARŞILAYICI unsuru olan PERAKENDE MÜŞTERİLERİNİN unutulmaması ve ayrıca MOBİLİYUM MARKA bilinirliğinin her daim gündemde olması adına Ulusal kanallarda reklam çalışması yapılması konusunda çoğunluk kararı alınmıştır. Elbette ki MOBİLİYUM’U MALİ DİSİPLİNİNDEN uzaklaştırmadan çoğunluğun sesine kulak verdiğimizden dolayı alınmış olan karara saygı gösterip ve aynı zamanda hiç zaman kaybetmeden uygulamaya koyup Mobiliyum Üyelerimizle bugün platformumuzda paylaştık.

Yine çıkan İstişare toplantısı neticesinde elimizde ki bütçeden taviz vermeden bütçemizin bir kısmının da Digital ve Sosyal Medya platformlarında ki yayınlarda daha aktif kullanılması konusunda bir karara varılmıştır. Bununla ilgili yapılan çalışmaları da en kısa sürede yine sizlerle paylaşacağız.

Tüm bu vermiş olduğunuz kararları uygulamak ELİMİZDEKİ İMKÂN VE BÜTÇE doğrultusunda elbette ki bir Bütçe planı, bir Finansman Planı ve Planlama kısacası bir DİSİPLİN gerektirmektedir. Bu disiplinden taviz verip ESKİ günlerde ki gibi borç yükü altına girmemek, Banka Faizlerine maruz kalmamak ve hatta yeni kooperatif kanunlarına göre BAĞIMSIZ MALİ DENETİMLERDEN BAŞARI ile geçebilmek ve en önemlisi Bizden sonra göreve gelecek Yönetimlere borç yükü bırakmamak adına Reklam faaliyetlerimizi en ufak metrekareden en büyük metrekareye kadar hakkı geçen firmalarımızın beklentilerine uygun olarak Yurt içi PERAKENDE, Yurt DIŞI TOPTAN ve hatta PERAKENDE, DIGITAL ve SOSYAL MEDYA olarak reklam bütçesini en rantabl bir şekilde kullanmak görevimizdir ve bu görevi layıkı ile yerine getirmekte şahsım ve yönetim kurulumundur.

Unutulmaması gerekiyor ki Mobiliyum bir AİLE ve bir BÜTÜNDÜR. Mobiliyum Yönetim Kurulu Başkanı ve Mobiliyum Yönetim Kurulu ve hatta Ailesi olarak hiçbir zaman POPÜLİST yaklaşımlar içerisinde bulunmadık. Aksine Mobiliyumun daha iyi, daha güzel olması adına her zaman istişarelerde bulunduk. Tüm Üyelerimiz çok iyi bilir ki 7/24 şahsi telefonumun ve Mobiliyum Yönetim Katımız Değerli Üyelerimizin görüş ve önerilere açıktır. Bunu dışında yapılmış olan açıklamalar şahısların kendilerini ve kurumlarını bağlamaktadır. Nezdinizde başta kurucu üyelerimizden olan HALUK BEY olmak üzere EMEĞİ GEÇEN HERKESE SAYGILARIMIZI İLETİR AİLE BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜN HER DAİM KORUNMA ÇABASI İÇERİSİNDE DEVAM ETMESİ GEREKTİĞİNİ HATIRLAMAK İSTERİM..

MOBİLİYUM YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TİMUR HAN"