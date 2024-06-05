 Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Timur HAN,  Mayıs ayı içerisinde Mobiliyum üyelerinin tümünü  hem firma sahipleri hem de ihracat departmanlarını bir araya getirdi. Toplamda 141 firma katılımı ve 258 kişi ile bir araya gelen HAN 30’arlı gruplar halinde öncelikli olarak Mobiliyum özelinde firmaların beklentilerini Mobiliyum için neler yapılabilirin istişarelerini yaparken aynı zamanda ihracatta yaşanan sıkıntıların ve bu sıkıntıları giderebilmek adına firmaları ve ihracat departmanlarını dinledi.

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Yapılan görüşmeler neticesinde rekabet gücünün günden güne fiyat ve verimlilik , lojistik ve dijital dönüşüm anlamında azaldığı ihracat pazarlarının daralması ile birlikte yeni atılımlar yapmak adına Haziran ayında yapılması planlanan organizasyonun üyelerinin isteği üzerine  eylül ayında  yapılmasına Mobiliyum AVM özelinde yaklaşık 25 ülkeden yeni Pazar ve ülkelerden , hali hazırda  mevcut pazarlardan getirilecek olan alım heyetinin çalışmalarına tüm ihracat ekipleri ile birlikte organize edilip getirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. 

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Aynı süreçte Yurt içi pazarlama ile ilgili Mobiliyum Yönetim Kurulu,  tek tek her gün haziran ayı boyunca firma sahipleri ve yurt içi satış departmanları ile üyelerini yönetim kuruluyla ziyaretler gerçekleştirip öneri ve çözümlerin konuşulacağını üyeler ile birlikte gerekli atılımları yapacaklarını iletti. 

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Mobiliyum AVM’nin  misyonunun üyeleri için en avantajlı hale nasıl getirebileceklerini ve ekip olarak projelerinin başta üyeleri olmak üzere sektöre canlılık getireceğini anlatacağı süreçten herkesi haberdar edeceğini iletti.
Yapılacak olan görüşmelerden çıkan sonuçları yine üyeleri ile paylaşacağını hep birlikte daha iyi daha güzel bir Mobiliyum AVM ve sektör için çalıştıklarını bildirdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ