1 Mayıs Pazartesi günü kapılarını dünyaya açacak olan Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarının açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geliyor. Öte yandan AK Parti’den Bursa 2. Bölge milletvekili adayı olan Varank’ın fuarın açılışına yerli otomobil TOGG ile geleceği öğrenildi. Saat 14.00’te yapılacak olan açılış, Bakan Varank’ın programı nedeniyle saat 11.00’e alındı.
İLK TESLİMAT CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YAPILDI
Türkiye'nin otomobili Togg'da, ilk teslimat, ilk siparişi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı.
İNEGÖL 2022 YILI DIŞ TİCARET VERİLERİ AÇIKLANDI! İNEGÖL’ÜN DIŞ TİCARET HACMİ; 1 MİLYAR 786 MİLYON 100 BİN 444 DOLAR
İLK BAKAN OLDU
Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu.