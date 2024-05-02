Bilecik’e Sudan, Mısır, Kırgızistan, Özbekistan, Fil Dişi Sahilleri, Senegal, Suriye, Karabağ, Gabon gibi birçok ülkeden gelerek Şeyh Edebali Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler ’Kayı’ kostüm giyip Kayı Alpı oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde; Sudan, Mısır, Kırgızistan, Özbekistan, Fil Dişi Sahilleri, Senegal, Suriye, Karabağ, Gabon gibi birçok ülkeden gelerek Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler Bilecik geleninde tarihi ve turistik yerleri gezdiler. İlk olarak Yaşayan Şehir Müzesi, Belediye Binası (Tarihi Rüştiye Mektebi), Tarihi Saat Kulesi, Edebali Türbesi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, 3D Sinevizyon Gösterisi, Orhan Gazi Camii, Belekoma Kalesi’ni, Söğüt’te; Ertuğrul Gazi Türbesi, Alp Nöbet Değişimi, Hamidiye Külliyesi, Kaymakam Çeşmesi, Çelebi Mehmet Cami, Kuyulu Mescit, Alp Kostümü Tasarım Atölyesi, Pazaryeri’nde; Küçük Elmalı Tabiat Parkı, Kınık Çömlek Atölyesini gezdiler.

Gezi esnasında Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar Söğüt’te kaymakamlığı tarafından Geleneksel Söğüt Yörük Pilavı, Pazaryeri İlçesinde ise Pazaryeri Belediye Başkanlığı tarafından Pazaryeri’nin meşhur; ballı badem, tahin dondurmaları ikram edildi.

’Kayı’ kostüm giyip Kayı Alpı ve Kayı Hatunu oldu

Söğüt’te Han Sanat Kostüm Atölyesinde yabancı öğrenciler Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinde kullanılan kostümleri giyme şansı buldular. Sudan, Mısır, Kırgızistan, Özbekistan, Fil Dişi Sahilleri, Senegal, Suriye, Karabağ, Gabon gibi birçok ülkeden gelen bay bayan öğrenciler bu kostümleri giyerek, Kayı Alpı ve Kayı Hatunu oldular.

Ardından heyet Osmaneli ilçesinde; Tarihi Osmaneli Evleri, Aya Yorgi Kilisesi, Rüstem Paşa Camii, Osmaneli El Sanatları / Hediyelik Eşya Satış Alanlarını gezerek turu tamamladı.

Mutlulukları gözlerinden okunan ve her anı yaşayarak tadarak gezerek görme imkanı bulan öğrenciler mutluluklarını bildirerek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.