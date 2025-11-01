Önümüzdeki aylarda yapılacak olan Marangozlarlar ve Mobilyacılar Odası kongresinde sürpriz aday. 2026 yılında ocak ve şubat aylarında yapılacak olan esnaf ve sanatkarlar odaları seçimleri öncesinde başkan adayları belli olmaya başladı. İlk başkan adayı ise, 2026 yılı ocak ayında yapılacak olan İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odasında oldu. İnegöl Hastane Geliştirme Derneği Başkanlığı görevini yürüten Yasin Altuntepe'nin Mobilyacılar Odası kongresinde başkan adayı olacağı öğrenildi. Liste hazırlığı yapan Altuntepe'nin önümüzdeki günlerde adaylığını açıklayarak, yönetim kurulu listesini duyuracağı belirtildi.



2 Aday Yarışacak

Mobilyacılar Odasında mevcut Balkan Özcan Ayhan'ın da aday olacağı kongrede, 2 aday yönetime seçilmek için yarışacak.