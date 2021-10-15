İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası, yaklaşan Mevlit Kandili öncesi sanayi esnafına lokma dağıtımı gerçekleştirdi.

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası tarafından Sanayi Camii’nde Cuma Namazı çıkışı lokma dağıtımı yapıldı. Lokma dağıtımı sonrası açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Özcan Ayhan; “Öncelikle tüm ilçe halkımızın, İslam aleminin mübarek Mevlit Kandili’ni kutluyorum. Peygamber Efendimizin dünya teşrif ettiği gün olarak kutladığımız Mevlit Kandili öncesi bizler de oda olarak bir lokma dağıtımı gerçekleştirmek istedik. Mobilyacılarımızı etkinliğimize davet ettik. 1500 kişilik lokma ikramımız oldu. Onun öncesinde de dualarımızı ettik. Yakın zamanda kaybettiğimiz Genel Sekreterimiz Kamuran Balkan, odamızda eksper olarak görev yapan Sami Coşkun, oda yönetimimizde geçmiş yıllarda yer almış olan Sebahattin Tekeli ve Ziya Koyu’ya da dua ettik. Onları da rahmetle andık. Tüm merhum mobilyacılarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Ayhan, lokma ikramına katılan sanayi esnafına ve lokma dağıtımını yapan Yeşil Bursa Lokmacısı’na da teşekkür etti.