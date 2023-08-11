Muharrem ayı dolayısıyla İnegöl Mobilyacılar Odası tarafından Sanayi Camii’nde aşure ikramı gerçekleştirildi.

Muharrem ayının girmesi ile birlikte aşure ikramları da başladı. İnegöl Mobilyacılar Odası da Sanayi Camii’nde Cuma namazı çıkışı aşure ikramında bulundu.

Yaklaşık 1200 kişiye dağıtılan aşure ikramı sonrası Oda Başkanı Özcan Ayhan açıklamalarda bulundu. Ayhan; “Oda olarak faaliyetlerimiz devam ediyoruz. Çok yakında Sanayi Sitesi projemizle ilgili bir toplantımız olacak. Onun hazırlıklarına devam ediyoruz. Üniversite sınavı sonrası oda üyelerimizin 1.derece yakınlarına bu yıl da burs vereceğiz. Onun için burs başvurularımızı oda web sayfamızdan almaya başlayacağız. Ekim ayından itibaren seçtiğimiz öncelikli olarak 6 konuda eğitim çalışmalarımız olacak. 15 yada 20 günde bir eğitimlerimiz olacak. Sonbahar ve kış dönemini eğitimler ile geçireceğiz. Her yıl Regaip Kandilinde merhum mobilyacılarımız için mevlit programı gerçekleştiriyoruz. Bu geleneğimiz devam ediyor. Bunun yanında aşure ikramımızı da yapalım istedik. Programımıza teşrif eden BESOB Başkanımız Fahrettin Bilgit’e, Esnaf Kefalet Odası Başkanımız Orhan Tanhan’a, esnaf odalarımızın çok değerli başkanlarına, sektörümüzün dernek başkan ve yöneticilerine, oda yönetim kurulu üyelerimize, mobilyacı esnafımıza teşekkür ediyorum. Allah hayrımızı kabul etsin” dedi.

Fahrettin Eniş