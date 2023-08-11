Batışehir'de lüks bir rezidansta oturan kadın, eline aldığı tabancayla rastgele ateş açtı. Yaptığı işten gurur duyan kadın, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yorgun merminin vücuduna saplanmasıyla çok sayıda kişi yaralanırken, özellikle sosyal medyada paylaşım yapmak için yapılan tehlikeli hareketlerden bazı kişiler rastgele atışlar sonucu hayatını kaybetti.

Batışehir Bağcılar'da lüks bir konutta yaşayan kadın, elindeki tabancayla balkonundan rastgele ateş açtı. Kadın önce şarjörü tabancaya yerleştirdi, ardından tetiği çekti. Yaptığı işten gurur duyan kadın, o anları daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Kadının paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu.