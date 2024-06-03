Ekonomik kriz nedeniyle firmalar peş peşe konkordato ve iflas vermeye başladı. Mobilya ve tekstil firmalarının ardından inşaat firmaları da konkordato vermeye başladı. İşte Detaylar...

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Bursa'da bugüne kadar çok sayıda bina inşa eden ve hala aktif olarak çalışan Askar Tasarım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi için verilen konkordato süresini uzattı.

Mahkemenin kararıyla geçici konkordato mühletinin 1 yıl daha uzatıldığı bildirildi.

ALACAKLILARA ÇAĞRI: " 15 GÜN"

Yayımlanan duyuruda Şevki Yetiker'in konkordato komiseri olarak görevinin devamına hükmedildiği, alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde davacı firma komiserinin adresine, bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, temsilcileri ya da tüzel kişiler yönünden noter onaylı vekaletname suretiyle birlikte vekilleri aracılığıyla başvurmak veyahut da iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermek suretiyle alacaklarını kayıt ettirmeleri gerektiği, aksi takdirde bildirimde bulunmayan alacaklıların, alacakları borçlu bilançosunda kayıtlı değilse, konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilemeyeceği bildirildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ