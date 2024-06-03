2023 yılına katın hemen erimesi sonra sezonu erken kapatan ünlü kayak merkezi Uludağ 2024 kışında yüzleri güldürdü.

Küresel ısınma nedeniyle eskisi kadar kar yağmadığı söylenen Uludağ, 2024 yılında işletmeleri sevindirdi.

Uludağ 2024 yılında kısa süreli yağan kar yağışı ile değil, bu kez yüksek fiyatlarıyla gündeme geldi.

Bursa'nın tüm ilçelerinden olduğu gibi başta İstanbul olmak üzere birçok ilden çıplak gözle görülebilen Uludağ, Haziran ayında da yer yer beyaz örtüsüyle dikkat çekiyor.

ULUDAĞ'IN TARİHÇESİ

Antik çağın ilk tarihçilerinden Herodot (MÖ 490-420) yazdığı Herodot Tarihi isimli kitabında Uludağ, "Olympos" olarak geçer ve Olympos'ta Lydia kralı Kroisos'un oğlu Atys'in yaşadığı trajediyi anlatır. Herodot'tan 400 yıl sonra Amasya doğumlu coğrafyacı Strabon (MÖ 64-MS 21) yazdığı 17 kitaptan oluşan Coğrafya isimli kitabında Uludağ, Olympos ve Mysia Olympos'u olarak geçer. Strabon; "Mysia" isminin aslının Lydia'lılarda gürgen ağacı anlamına gelmekte olduğunu belirtir. Roma İmparatorluğu'nda resmi din Hıristiyanlık olduktan sonra Uludağ'da 3. yüzyıldan sonra keşişlerin yaşadığı ilk manastırlar kurulmaya başlanmış ve manastırlar 8. yüzyılda sayıca en üst seviyeye çıkmıştır. Bursa'nın fethinden sonra Türkler dağa "Keşiş Dağı" ismini vermişlerdir. "Olympos Mysios" veya "Keşiş dağı", 1925 yılında Bursa Vilayeti Coğrafya Cemiyeti'nin girişimleri ve Osman Şevki Bey’in önerisi ile "Uludağ" adını almıştır.

İLK KAYAK

1 Ocak 1933 yılında Galatasaray Lisesi'nden bir grup öğretmen ilk kez Uludağ'da kayak yaparak bu sporun Türkiye'de öncülüğünü yapmışlardır. Uludağ’da 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezidir. Uludağ modern dağ tesisleri, teleferiği Bursa'nın hemen yanında olması ile dağ turizminin merkezi olmuştur. Yol durumunun uygunluğu, her mevsim kar bulunması, eşsiz manzaraları buraya turist çekmektedir. Dağın doruk noktasından açık havada İstanbul, Marmara ve civar yakın yerlerin görünmesi buraya ayrı bir özellik vermektedir. Doğu, kuzey eteklerinin Bursa Ovasına yakın yerlerinde sıcak su kaynaklarının bulunmasından burada kaplıcalar meydana gelmiştir.

BİTKİ ÖRTÜSÜ

Bitkisel zenginlik bakımından ender yerlerden biridir. Mart ayında alt kademelerde başlayan uyanma, yaz boyunca zirvede devam etmektedir. Özellikle orman kuşağının üzerinde yer alan ve pek çok kişi tarafından kıraç olarak bilinen dağda, çok zengin ve bu bölgeye özgü nadir bitki türleri yayılış göstermektedir.

İKLİM

Dağın iklimi alt kademelerden zirveye doğru kademeli değişimler göstermektedir. Alt kademelerdeki Akdeniz iklim tipi, zirveye doğru nemli mikro termik iklim tipine dönüşürken, kışları yüksek rakımlarda buzlu iklim görülür. Doğu Akdeniz iklim grubunun birinci familyasında yer almaktadır. Kar yağışlı günler yıllık 66,7 gün, kar ile örtülü günler yıllık 179,2 gündür.

ULUDAĞ'IN FAYDALARI

Uludağ içme suyu ve tarımsal sulama, su kaynaklarının güçlenmesi. Yüksek rakımları yerlerde tarımsal alanda yetiştirilen ürünler daha kaliteli ve uzun ömürlü oluyor. Turizm açısından Bursa’ya çok ciddi anlamda gelir sağlıyor. Yerli ve yabancı turistler açısından dünyanın önce gelen kayak merkezlerinden biri olarak gösteriliyor.