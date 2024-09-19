Moda Akademisi ilk kursiyer adaylarını belirlemek için alanında uzman jüri üyeleri eşliğinde birçok alanda sınav gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, SEKA Kâğıt Fabrikası içinde yer alan SEKA Sanat İhtisas Merkezinde bulunan Moda Akademisinde eğitim alacak kursiyerler için ilk sınav yapıldı. Geleceğin modacılarının yetişeceği Moda Akademisinde gerçekleştirilen sınavlara alanında uzman jüri üyeleri katılarak ilk kursiyer adaylarını belirledi. 1 Ekim Salı günü itibariyle ilk kursiyerlerine kapılarını açacak olan moda akademisinde kazanan asil listelerin ilanı 25 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00’de www.istihdamakademileri.com web sayfasında yayınlanacak.

ALANINDA UZMAN JURİ ÜYELERİ

Moda endüstrisinde kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için sektördeki yenilikleri ve talepleri yakından takip ederek, en güncel bilgileri ve becerileri kazandırmayı amaçlayan Moda Akademisi'nin ilk uygulamalı sınavları yapılmaya devam ediyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yüksel Şahin, Kocaeli Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Toprak Temel, Sakarya Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çınar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Nevbahar Göksel, Uzman Modelist Özlem Çevirgen, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Ferhat Dumanlı, Art Direktör Görsel Efekt Uzmanı Oğuzhan Edman, Art Direktör Uzman Fotoğrafçı Tolga Kolçak ve Moda Akademisi uzman eğitmen kadrosundan oluşan jüri üyeleriyle sınavlar uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

ADAYLAR TER DÖKTÜ

Alanında uzman jüri üyelerinin katıldığı; Moda Koleksiyon Geliştirme, Perakende Koleksiyonu Planlama ve Uygulama, Erkek ve Kadın Modelistlik, Bilgisayarlı Kalıp Gerber, Dikim Teknikleri, Drapaj, Bilgisayarlı Tasarım (Photoshop-illustrator), Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı branşlarında yapılan uygulama sınavlarında kursiyer adayları başarılı olabilmek için ter döktü.

6 AYRI ATÖLYEDE SINAV YAPILDI

Moda tasarım alanında duyulan ihtiyaca yönelik açılan ve fiziki donanımı ile oldukça beğeni toplayan Moda Akademisi geleceğin moda tasarımcısı olmak isteyen gençlerle buluşmak için gün sayıyor. Dokuma, tasarım, modelistlik, dijital tasarım, drapaj ve dikiş olmak üzere 6 ayrı atölyeyle bu alanda faaliyet gösterecek olan Moda Akademisi, Kocaeli’nde adeta moda tasarım alanında yeni bir trend oluşturacak.

ASİL LİSTELERİN İLANI 25 EYLÜL

Moda Akademisi’nde hazırlanan tüm eğitim programları, sektörün ihtiyaçlarına odaklanarak geliştirildi ve alanında uzman akademisyenler tarafından titizlikle tasarlandı. Son teknolojik cihazlar ile donatılmış eğitim ortamı, sektör deneyimine sahip eğitmenler ve akademisyenlerle yapılacak eğitimlerle moda sektörüne yönelik teknik bilgiye sahip, uygulamalı deneyim kazanmış mezunlar yetiştirmek hedefleniyor. Asil listelerin ilanı 25 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00’te www.istihdamakademileri.com web sayfasında yayınlanacak.

KOCAELİ’Yİ MODADA İLERİYE TAŞIMIŞ

Moda akademisinin açılmış olmasına çok mutlu olduğunu ifade eden Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yüksel Şahin, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir moda akademisi oluşturulması beni çok heyecanlandırdı. Geleceğin modacılarının yetişeceği bu akademinin organizasyonunda bulunmaktan ve eğitim kadrosunda yer almaktan çok mutluyum. Teknik çizim, kalıp çıkarma, tasarım oluşturma ve manken üzerinde çalışma gibi iyice düşünülmüş atölyelerin burada yer alması ileride yapılacak çalışmaların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Buranın açılmış olması Kocaeli için, Kocaelili gençler için bir şans. Moda Akademisi, Kocaeli’yi adeta ileriye taşımış” dedi.

TEMEL: KOCAELİ YENİ BİR TREND YAKALADI

Kocaeli Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Toprak Temel ise konuşmasında, “Kocaeli’de moda akademisinin açılması bizleri çok heyecanlandırdı. Akademinin iç yapısı ve fiziksel donanımı, sektöre yeni bir eğilim kazandırdı. Burada mevcut olan eğitim enerjisi oldukça etkileyici. Mekân ve tasarım ilişkisi benim için iç içe geçmiş bir bütünlük oluşturuyor. Amacımız, buraya gelen kursiyerlerimize en iyi şekilde eğitim vererek onları sektöre kazandırmak’’ ifadesini kullandı.

ÇINAR: ADİL VE ŞEFFAF BİR SINAV OLDU

Moda Akademisi kursiyer belirleme sınavları hakkında bilgi veren Sakarya Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çınar ise duygularını, “Burada adil ve şeffaf bir şekilde sınavları gerçekleştiriyoruz. Yeni eğitim döneminde burada kursiyerlerimizle birlikte olmanın heyecanı içerisindeyiz. Ben bu güzel yeri hazırlayan ve gençlerin moda tasarım alanında önünü açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum” sözleriyle ifade etti.

ÇEVİRGEN: UMARIM BELEDİYELERE ÖRNEK OLUR

Aday belirleme sınavına jüri olarak katılan uzman modelist Özlem Çevirgen, şunları belirtti; ‘’Moda Akademisi'ne ilk girdiğimde görselliği beni oldukça etkiledi. Son teknolojinin kullanımı ve moda gönüllülerine sunulması gerçekten takdire şayan. Burası, üniversite alternatifi gibi olmuş; kendini geliştirmek ve ispatlamak isteyenlerin, geleceğin modacıları için yeni bir adres haline gelmiş. Bu anlamda, Moda Akademisi'ni hazırlayan ve hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Umarım burası, diğer belediyelere de örnek olur.

GÖKSEL: GELECEĞİN MODACILARI BURADA YETİŞECEK

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi ve aynı zamanda Tekstil Yüksek Mühendisi Nevbahar Göksel, konuşmasında şunları ifade etti; ‘’Daha önce birçok projede yer aldım. Moda Akademisi'ni internet üzerinden görmüştüm; ancak buraya geldiğimde hayranlığım daha da arttı. Burası özenle hazırlanmış ve donanımlı bir mekan. Tekstil ve moda giyimi, Türkiye’de önemli bir iş kolu olarak öne çıkıyor. Özellikle 1980’lerden sonra Türkiye'nin tekstil alanında büyük bir atılım yaptığını görüyoruz. Tekstilin gelişmesiyle birlikte ilgi moda ve tasarıma kaydı. Bu bağlamda, Moda Akademisi geleceğin modacılarını yetiştirecek ve yeni meslekler oluşturma konusunda oldukça etkili bir eğitim merkezi haline gelmiş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni bu anlamda yürekten tebrik ediyorum. Sınavda kursiyer adayları çok başarılı bir performans sergiledi.’’