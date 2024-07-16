1-5 Ekim tarihleri arasında 51. Kez kapılarını ziyaretçilere açacak olan MODEF Expo fuarı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İTSO ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ “Bildiğiniz gibi fuar alanımızda olan tüm stantların yıkımını gerçekleştirdik. 2016 yılından bu yana aynı stantlar yerlerindeydi ve bu hem katılımcı açısından hem ziyaretçi açısından tek düzelik vermeye başlamıştı ve heyecanın azalmasına sebep oluyordu. Stantları yıkıp yeni bir yerleşim planı yaptık. İnşallah bu yeni yerleşimle gezilmesi daha rahat bir fuar ortamı kurgulamış olacağız. Bu fuar itibari ile tüm katılım geçmişini sıfırladık ve yeni baştan bir kurgu yapacağız. Eski katılımcılarımızdan da katılım olacak ilk defa katılan firmalarımızda olacak doğru bir karışım ile yeni ve eski firmalarımızdan oluşan bir katılımcı grubu kurgulayacağız. Fuar alanının önünde 3 fuardır olan portatif alanı da kaldırdık ve burada da bu fuar itibari ile bir yerleşim olmayacak.” Dedi.

Fuarın yeni stratejisi ile alakalı da konuşan Uğurdağ “Bildiğiniz gibi yılda iki fuar yapıyoruz ve bunlardan biri iç pazara dönük diğeri ihracata dönük fuarlarımız oluyor. Bundan sonra iki fuar içinde ihracat ağırlıklı çalışma yapacağız. Fuarlar arasında hedef Pazar seçimi farklılıkları olacak. Mesela yaklaşan expo fuarı için orta Afrika ağırlıklı bir alım heyeti çalışması yapacağız, nisan fuarında ise uzak pazarlardan oluşan bir odak grubumuz olacak. Bu da firmaların iki fuarda da yeni potansiyel müşteriler ile tanışması manasına gelecek.” Diye konuştu.

Reklam çalışmaları dahil pek çok alanda çalışma yaptıklarını belirten Başkan Uğurdağ “Dünya değişiyor, bununla beraber reklam mecraları da değişiyor. Nesil değiştikçe hedef kitlenin algı kriterleri de değişiyor. Bunların hepsini üst üste koyup yeni bir reklam çalışması ve daha dijital bir fuar organizasyonu olmanın da ilk adımlarını atmaya başladık. İnşallah gün ve gün gelişmeler oldukça bununla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğiz.” Diyerek sözlerini tamamladı.

Muhabir: İbrahim Uslu