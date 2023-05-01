48. MODEF fuarı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile açılıyor.

MODEF açılış konuşmasını MODEF yönetim kurulu başkanı Yavuz Uğurdağ yaptı.

Uğurdağ “İnegöl bir mobilya şehri. Özellikle yurtdışı ve iç piyasayı bir araya getiren bir fuar. Bugün itibari ile 175 firma katılım sağlıyor. Bir mattomuz var bir fuardan fazlası. Sadece fuar değil Ertuğurlgazi caddemiz ve AVM’lerimiz ile birlikte fuara hazırız. MODEF şirketi kar amacı hedeflemeyen elde ettiği geliri İnegöl mobilyasının yurt içi ve yurt dışına tanıtımına kullanıyor. Yeni ürünler ile tüm misafirlerimizi ağırlayacağız. İnegöl bir üretim ve istihdam şehri. Üretmeye devam ediyoruz. 1 milyar 441 milyon dolar ihracat 384 milyon dolar ise ithalat gerçekleştirdik. Türkiye’de 22. Büyük ekonomi olarak dikkat çekiyor. 1 milyar 16 milyon dolar dış ticaret fazlası verdik. Bunda fuarlarımızın çok önemi vardır. İnegöl’de tüm bileşenler bu organizasyona sahip çıkmıştır. Tüm belediye başkanlarımız bu fuar çok destekler vermiştir. Alinur Aktaş başkanımız ise fuarın şirketleşmesinde çok emeği vardır. MODEF’in vizyonu ile birlikte ihracat ve üretimimiz ciddi artış gösterecek. MODEF bundan sonra yurt dışında 3 fuar ve ikili ilişkiler programını hedefliyor. Hindistan fuarı bir başlangıç oldu Amerika ve Miami fuarına da katılım sağlanacaktır. Allah mobilyacılarımızın işlerini bereketli eylesin. Türkiye yeni yüzyıla hazırlanırken İnegöl’de yeni yüzyıla hazırlanıyor. E ihracat ve e-ticarete çok önem göstereceğiz. OSB bölgelerimizi tamamlarken, bu organize sanayi bölgelerini destekleyecek küçük sanayi bölgelerini desteklememiz lazım.

TİM Başkan vekili Ahmet Güleç “Fuarımızın hayırlı bereketli geçmesini temenni ediyorum. Başımıza gelen deprem felaketini unutmak mümkün değil yaralarımız tez sarılır. Bugün 1 Mayıs bizim için önemli bir gün. Mobilya sektörü işçi temelli bir sektör işçi kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Türkiye mobilya sektörü çeyrek asırda dünyada kendinden söz ettirdi. Tabi ki bu önemli başarının altındaki temel İnegöl’ümüz gösteriyor imalat istihdam ve ihracat. Türk mobilyası dünyada adından söz ettiriyor. Türk mobilya sektörünün dünyada imajı daha artacak. Türk mobilya sektörü dünyada son 10 yılda ihracatta ya birinci sırada yada ikinci sırada yer alıyor. Türk mobilya sektörü 219 ülkeye yada gümrük bölgesine ihracat yapıyor. Bu önemli bir başarı. 7 kıtada özellikle Irak ABD ve Almanya’ya ihracat yapıyor. Türk mobilyası ABD’de Asya’da ve Avrupa’da. 2000 yılında 160 milyon dolar olan ihracat bugün 5 milyar doları geçti. Mobilya sektörünün ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. İş dünyası bakanı görünce bir şey istemeden olmaz. Mobilya sektörü üretim demek istihdam demek bu konuda OSB’ler ile destek veriyorsunuz. Kısa dönemde yapılacak olan şeyler var. Bizde KDV de stopajda maliyet. Bu stopaj rakamın %20 olması maliyeti arttırıyor. İş yeri kiralarının KDV’yi daha makul seviyeye alırsak dünya ile daha iyi rekabet ve enflasyon ile mücadele ederiz. 1 hafta önce İtalya’da fuardaydım buradaki fuardan farkı yoktu. ”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban “Bugün 48.sini gerçekleştireceğimiz fuarın açılışı için bir araya geldik. Bugün işçi bayramı bizlerde işimizin işçisiyiz. Tüm işçilerimizin bayramı kutlu olsun. İnegöl’de mobilyada büyürken beraberinde tarım ve turizmide konuşacağız. İnegöl’de nüfusu 300 bin hemen hemen yarısı 35 yaş altı. İnegöl’ün en büyük gücü nüfusu. İnegöl’ün rakamlarını herkes biliyor ne kadar gurur duysak azdır. Tüm iş dünyamıza ve emekçilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bakanımız Bursa’mıza gelerek güç kattı. En güzel destekleri alacağımızı biliyorum.”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş “Beni bu kürsüden 19 senedir dinliyorsunuz. O yüzden küçük bir hatıramı anlatmak istiyorum. Özellikle Yavuz kardeşimize odalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bereketli bir fuar olacak. Ben 99-2000 yılları arasında Çilek Mobilya’da çalıştım. Mustafa Balcı’da Weltew mobilya olarak önemli bir sanayici. Ahmet Güleç’te benim mesai arkadaşım Sene 98 bundan 25 yıl önce Çilek Mobilya’da pazarlama müdürüyüm. Mustafa Balcı bizden bayilik istedi bizde bayilik veremeyiz dedik. Koca İstanbul git başka caddede bayilik aç dedim. Muzaffer bey ile görüşmek istedi. Muzaffer bey Alinur ile görüş dedi. Kızdı gitti mobilyacılığa başladı şimdi önemli bir mobilya markası oldu. Ahmet Güleç bizim önemli bir ismimiz bizi yurt dışında temsil ediyor. Birlik ve beraberlik olursa İnegöl mobilyası her zaman yukarı çıkacaktır.”

Bursa Valisi Yakup Canbolat “Öncelikle İnegöl’ün önemli bir klasiği olan MODEF fuarı için yurt dışından ve yurt içinden gelen tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. İşçi kardeşlerimizin bayramı kutlu olsun. Bugün günlerden İnegöl. İstanbul’dan sonra en önemli sanayi kentlerinden Bursa’mızın en önemli ilçesi olan İnegöl’dür. İnegöl’e ilçe diyoruz ama bir çok ilden daha fazla ihracat yapıyor. 1 Milyar 400 milyon dolar ihracat yapan bu ilçemiz diğer şehirler için model ekonomi olmaktadır. İlçemiz Gemlik ve Mudanya limanlarına yakın Yenişehir Havaalanının dibinde olması önemlidir. Son 10 yılda nüfusunu %20 arttırması önemli bir veridir. İnegöl stratejik olarak önemli bir noktada bulunup lojistik olarak önemli bir yerde bulunmaktadır. Mobilya İnegöl’ün en önemli ekonomik değeridir. Mobilya sektörünün ekonomik büyüklüğü istihdama katkısının büyüklüğünde en önemli etki MODEF fuarıdır. Bu marka değeri uluslararası alanda takip edilen bir fuardır. Ortalama 25 bin ziyaretçi bu fuara katılım gösteriyor. Yerli ve yabancı binlerce misafir bu fuara katılım sağlıyor. Alanında satanında mutlu olduğu bir fuardır. 32 farklı ülkeden alım heyeti fuarımıza katılım sağlayacaktır. Burası İnegöl mobilyasının podyumudur. ”