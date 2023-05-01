Grupta 8 maçın tamamını kazanan lider Cerrahspor ile 7 maçında galip gelen ikinci sırada yer alan Eriklispor'un Orhaniye Sahasındaki mücadelede kazanan çıkmadı. Cerrahspor golcüleri Buane Kante, Yalçın Keskin ve İranlı futbolcusu Samad ile ilkyarıda girdiği pozisyonları gole çeviremedi. Konuk ekip Eriklispor ise gol krallığında 21 gol ile zirvede yer alan Rıdvan Gündüz ile gol aradı. İlkyarı 0-0 sona ererken iki takım taraftarlarının arasında çıkan gerginlik ve arbede bu önemli zirve mücadelesine gölge düşürdü. Sonrasında güvenlik güçleri olayların daha da büyümesine fırsat vermedi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf konuk takım oldu. Rıdvan Gündüz ile girdiği pozisyonlarda Cerrahspor kalecisi Batuhan Dursun başarılıydı. Karşılıklı ataklar ile geçen İkinci yarıda Cerrahspor Yalçın Keskin ile karşı karşıya pozisyonu gole çeviremedi. Uzatma dakikalarında Samad altı pastan topu üstten dışarıya atınca maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Cerrahspor ilkyarıyı 25 puan ile lider tamamlarken Eriklispor ise 22 puan ile 2. Sırada tamamladı.