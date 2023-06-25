Bursa’da Buttim fuar alanında düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin birçok yerinden otomobil sever katıldı.

Araçlarını özenle hazırlayan, modifiye, ses sistemleri ve görsellik katan tutkunlar, bir biriyle kıyasıya yarıştı. En iyi ses sistemi, en güzel görünüm gibi birçok alanda düzenlenen yarışmalara Türkiye’nin dört bir yanından otomobil tutkunu katıldı. 2 gün süren etkinlikte, modifiye araçların yanı sıra, son model otomobillerde dikkat çekti.

Bursa Park Modifiye Derneği Başkanı Cafer Kuzu, “Bu sene dördüncüsünü düzenliyoruz. Türkiye’nin dört bir köşesinden araç tutkunları bu festivalde yerini aldı. Bu modifiye tutkunluğu babalarımızdan geliyor. Bursa’dan katılan fazla değil. Ama şehir dışından çok katılım ve gezmeye gelen oldu” dedi