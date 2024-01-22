Mor Lahana Lekesi İçin Neler Yapılabilir?

Salata yaparken, turşu kurarken mor lahanaları doğradığınızda ellerinizde kolayca çıkmayan lekeler olduğunu fark etmişsinizdir. Sabunla da yıkasanız ellerinizde mor lekeler kalacaktır. Ellerinizden bu mor lekelerin çıkmasını istiyorsanız bir tam limonu sıkarak suyuyla yavaşça ellerinizdeki lekeli bölgeleri yıkamanız gerekir. Aksi takdirde lekeler 1-2 güne ancak geçecektir.

Mor lahanaları doğrarken ellerimizde oluşan mor lahana lekesi, dikkatli davranmazsak kıyafetlerimize, kanepelerimize, koltuklarımıza ya da çeşitli yerlere bulaşabilirler. İş yaparken ya da yerken elimizden halının üstüne de düşürebiliriz. Daha önce bahsettiğimiz gibi bu lekeler oldukça inatçıdırlar. Leke eğer henüz oluştuysa işiniz biraz daha kolay olacaktır. Hemen ıslak bir bezle, yavaşça ve nazik hareketlerle silip, sonrasında sabunla bezle temizlemeniz gerekir. Lekeler derine nüfuz etmiş ve hala çıkmadıysa o zaman da sirkeli su ile hafifçe silip leke çıkarıcı bir deterjanla makinede yıkamalısınız. Halılarınızı da aynı yöntemle temizleyebilirsiniz. Bu tarz lekelerde unutmamanız gereken en önemli nokta, leke daha tazeyken, derine işlemeden müdahale etmenizdir. Ne kadar erken müdahale ederseniz lekeleri çıkarma şansınız o kadar çok olacaktır.

Mor Lahana Lekesi Nasıl Önlenir?

Özellikle ellerinizden oluşacak mor lahana lekesini önlemenin çok basit bir yolu var. Mor lahanayı doğramadan önce ellerinizi biraz limon suyu ve zeytinyağı ile ovalarsanız ve bu şekilde işlemi tamamlarsanız, ellerinizi sabunla yıkadığınızda bu lekeler çabucak çıkacak ve ellerinizde uzun süre kalan kötü bir görüntü oluşturmayacaktır. Eğer evde limon bulunmuyorsa sirke de size leke oluşmasını önlemede oldukça yardımcı olacaktır. Nar lekesi, kırmızı havuç lekesi, kırmızı pancar lekesi kısacası kırmızı renkli meyve ve sebzelerde aynı yöntemi uygulamanız aynı sonucu almanızı sağlayacaktır.