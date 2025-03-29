Rock müziğin ikonik gruplarından Mor ve Ötesi, unutulmaz konser performansına imza atmak üzere 31 Mayıs’ta İzmir’de sahne alacak.

Rock müziğin sevilen gruplarından Mor ve Ötesi, 31 Mayıs’ta İzmir’de konser vereceğini duyurdu. Rock müziğe damga vuran Mor ve Ötesi, unutulmaz konser performansına imza atmak üzere İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda sahne alacak. Mor ve Ötesi, seyir zevki yüksek sahne performansının yaşanacağı konserde ikonikleşmiş şarkılardan oluşan ve grubun tarihinde çok önemli yere sahip özel setlist ile dinleyici karşısında olacak.

Konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.