Dün gece, dürüm lokantalarının yoğun olduğu bölgede, dikkat çeken bir olay yaşandı. Bir dürümcü ile bir motokurye arasında, akaryakıt zamlarının getirdiği ekonomik zorluklar nedeniyle bir tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, cadde üzerindeki izleyicilerin dikkatini çekti.

Moto-kurye, akaryakıt zamlarının kendisi için işlerini sürdürmeyi zorlaştırdığından dolayı, büyük bir tepkiyle, "İşte bu bidon benzini al, kendin çalış. Al, bu benim gözümün nuru olsun" şeklinde yüksek sesle bağırdı. Ardından bir bidon benzini yere döktü ve onu ateşe vererek şaşırtıcı bir harekete imza attı. Olayın şiddeti, çevredekileri endişelendirdi.

Çorum'un İnönü Caddesi'nde gerçekleşen olayda motokurye, hızlıca motosikletine binerek oradan uzaklaştı, geride izleyenlerin şaşkın bakışları arasında kaldı.