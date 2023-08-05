Namık Kemal Mahallesi Afet Evleri'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla sokakta oynayan 11 yaşındaki bir çocuk, ilginç bir şekilde reklam panosunun içine sıkıştı. Çocuğun panoya girmesiyle birlikte, cam kapak aniden kapanarak onu içeride mahsur bıraktı.

Çevredeki yakınları hemen durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, hızla harekete geçti.

Mahsur kalan çocuk, içeride korku dolu anlar yaşadığı için gözyaşlarına hakim olamadı. Neyse ki, itfaiye erleri zaman kaybetmeden müdahale ederek onu kurtardı.

Bölgede bulunan diğer mahalle sakinleri de olayın şaşkınlığını üzerlerinden atamayarak itfaiye erlerinin kurtarma operasyonunu büyük bir merakla izledi.