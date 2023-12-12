İlanEn düşük zorluk seviyesinde bile, köşelerde yapay zekaya ayak uydurmakta sorun yaşadım. Eğiticilerin işe yaradığı yer burasıdır.

Bunlar yeni oyunculara harika bir giriş sağlar ve aranızdaki deneyimli kişiler onlara ihtiyaç duymazken, Milestone’un yeni oyunculara dikkat ettiğini görmek güzel.

İdeal yörünge çizgisi, frenleme söz konusu olduğunda ideal olmaktan çok uzaktır, ancak kavis göstergeleri size fren, tepe ve çıkış noktalarını göstererek geri kalanını oradan anlamanızı sağlamak için mükemmeldir.

Hız kazandıktan sonra, bir nevi yolda aksiyona daldık.

Milestone’dan beklediğiniz gibi, sürüş tamamen pürüzsüz. Motor altınızda canlı hissediyor, özellikle de asistleri kaldırırsanız.

MotoGP 21, hatalarınızı diğer yarış oyunlarına göre çok daha az affediyor. Düzgün ve sabit girdiler gerektirir. Herhangi bir sert frenleme, gaz kelebeği bıçağı veya ağır direksiyon, asistleri açmadıkça genellikle mutlak bir felaketle sonuçlanır.

PS5’te bunların hepsine, kavrama seviyelerini ve özellikle frenlerin gücünü gerçekten hissetmenizi sağlayan bir nimettir olan uyarlanabilir tetikleyiciler yardımcı olur.

Öğrenme eğrisi, oradaki en diklerden biridir, ancak aynı zamanda onu en tatmin edici kılar. Düzgün S bölümlerini ve akan köşeleri bir araya getirmeye başladığınızda yarış son derece tatmin edicidir.

MotoGP 21’deki tek oyunculu deneyim, AI sayesinde iyi bir deneyim. Her köşede bisiklet treni yok ve AI, alan ve temiz hatlar ararken agresif bir şekilde sollayacak ve savunacak.

Aslında, o kadar agresif olabilir ki, kendinizi bir bölüm aracılığıyla uyumsuz bulursanız, bir avuç dolusu yeri kaybetmemek konusunda sorun yaşarsınız. Bunu görmek ferahlatıcı ve sürüşlerinde pürüzsüz ve tutarlı olmak için zaman ayıran oyuncuları bir kez daha ödüllendiriyor.

AI’da sıralama temposu ve yarış hızı arasında küçük bir tutarsızlık var. Kariyer modundaki ikinci yarışımda, bir saniyeden fazla bir farkla pole pozisyonunu alabildim, ancak daha sonra yarış sırasında orta gruba düştüm.

Bu, ilerledikçe zorluğu dengelemeyi zorlaştırabilir, ancak% 20-120’lik bir aralıkla, oradaki herkes için bir zorluk olacaktır. Yarışlar arasındaki zorluğu değiştirmek de çok kolaydır, böylece yeteneğinize ve pistinize bağlı olarak sürekli olarak yukarı ve aşağı ince ayar yapabilirsiniz.

Kariyer Modu

Kariyer Modu’ndan bahsetmişken, Termas ve Austin dahil olmak üzere 2021 takvimini olması gerektiği gibi yapma seçeneği veya başlamak için Losail’de çift duraklı resmi olanı yapma seçeneği hoş bir dokunuş.

Oradan, personelin imzalanması ve yeni bir takım kurma ve renklerinizi seçme şansı ile MotoGP 20’ye tanıdık bir his veriyor.

Moto3 veya MotoGP’de başlıyorsanız, şampiyonluk için harika bir yolculuk. Geliştirme yollarınızı seçin, personelinizi atayın ve bütçelendirin ve yarışa başlayın.

Moto3’te başlarsanız zirveye çıkmak çok eski bir yolculuktur, ancak genç bisikletin yeni oyuncular için çok daha bağışlayıcı ve kontrol edilebilir olduğu göz önüne alındığında, rahat ve düz dalıştan ziyade Moto yarışının mekaniğine aşina olmanın harika bir yoludur. üstte.

Karar

MotoGP 21 ile ilgili her şey pürüzsüz ve cilalı, ancak önceki oyundan çok da farklı görünmüyor.

Kurtarma sistemi, ilk başta da olsa eğlencelidir. Ayağa kalkıp bisikletinize binmek sonsuza kadar sürdüğü için ilk kapattığım şeylerden biriydi. Tabii ki konu bu ve gerçekçilik açısından harika, ancak yarıştan çok daha fazla ikincil.

Aynı şekilde, uzun tur cezaları, saat için endişelenmek yerine yarışmaya devam etmenizi sağlayan iyi bir sistemdir. Ancak her ikisi de çok küçük eklemelerdir ve yarış deneyiminize çok az şey katar.

MotoGP 21, başarılı olmak için çok azim gerektiren kaygan bir oyundur. Bununla birlikte, bir konfor seviyesi bulduğunuzda, oldukça tatmin edicidir. Her parkur benzersiz bir meydan okuma sunar ve sollama ve yolda mücadele için çok az bekleme vardır.

Genel olarak MotoGP 21 bir zaferdir ve en hızlı bisiklet serisini tüm ihtişamıyla kutluyor. Yeni oyuncular için erişilebilir ve deneyimli olanlar için zorlayıcı, her yerdeki yarış hayranları için kaçırılmaması gereken bir şey.