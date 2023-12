Başlangıçta Criterion Games tarafından Stellar Entertainment tarafından eklenen remaster için ek çalışmayla geliştirilen Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered, orijinal standı oluşturan şeyi yakalayarak iyi bir iş çıkarıyor: kaya gibi sağlam sürüş, aralarından seçim yapabileceğiniz bir sürü muhteşem araba ve güzel çökmeler, hepsi de ortamlar ve grafikler açısından gözle görülür iyileştirmeler sunar.

Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered’ın ana kancası, kurgusal Seacrest County’nin yasadışı sokak yarışı sahnesinde kanunların her iki tarafı olarak oynama yeteneğidir. Bir yarışçı olarak, kısayollarla dolu yarışlarda ve sizi alaşağı etmek için bekleyen polislerde Lamborghini’s, Porsche’s ve Dodge Charger’ı kilometrelerce ötede sürüyorsunuz. Öte yandan, bir polis olarak oynamak, bir suç mahalline ne kadar çabuk tepki verebileceğinizi görmek için söz konusu yarışçıları alaşağı etmek ve zaman denemelerinde yarışmakla görevlidir. Oyunun çoğu Kariyer modunda oynanacak, ancak çok oyunculu modun yanı sıra etrafta dolaşmak, araziyi görmek ve arabaları ile fotoğraf çekmek isteyenler için ücretsiz bir dolaşım da var.

Hangi tarafta oynarsanız oynayın (ve olayları her ikisini de istediğiniz zaman oynayabilirsiniz) Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered, üst düzey aksiyonun tadını çıkarmanıza izin vermekten mutluluk duyar. Yarışlar sık ​​sık birbirine çarpan arabalara, polis helikopterlerinin sizden çeyrek mil ileride çivi şeritlerini düşürmesine ve adrenalin pompalamayı sürdürmek için birçok kazaya dönüşüyor. Hem yarışçılar hem de polisler, EMP’ler gibi diğer arabaları hem savunmalarına hem de saldırmalarına izin veren bir dizi araca erişebilir. Sonuç, sergilenen arabaların çeşitliliği sayesinde asla eskimeyen heyecanlı bir yolculuktur.

Araçlar, her biri farklı istatistiklere ve kullanıma sahip çok sayıda arabaya sahip olan ve onları açık yolda test etmeyi ilginç kılan bir avuç sınıfa ayrılır. Hangi arabayı seçeceğiniz aynı zamanda nasıl oynadığınızı da gösterir. Polisin sizi kovalayacağı bir Hot Pursuit etkinliğinde oynamak üzereyseniz, kestirmelerden tam olarak yararlanabilmek için yoldan daha iyi idare eden bir araç almanız akıllıca olacaktır. Tersine, polis olarak oynamak genellikle asfalt yollarda uzun kovalamacalarla sonuçlanacaktır, bu nedenle daha hızlı, daha egzotik arabalara bağlı kalmak en iyi seçeneğiniz olacaktır. Ne seçerseniz seçin, her aracın kendine özgü bir hissi ve ağırlığı vardır. Her otomobilde mükemmel bir yol tutuşu ile desteklenen bu, mükemmel bir sürüş sağlar.

Selefi Need for Speed ​​Heat ile karşılaştırıldığında, Hot Pursuit’te arabaların kilidini açmak için doğrusal ilerleme yolunu tercih ediyorum. Heat’te söz konusu araçlar için hem arabalara hem de parçalara harcayabileceğiniz nakit para kazanırsınız. Bu arada Hot Pursuit, yarışçı veya polisteki sıralamanızı yükselttikçe yeni arabaların kilidini açar. Bir aracı beğeninize göre özelleştirmek için motorları, frenleri ve diğer parçaları değiştiremeyebilirsiniz, ancak her araba sınıfındaki araçlar arasında Seacrest County’de yukarı ve aşağı giderken test sürüşü yapmayı ödüllendiren göze çarpan farklılıklar vardır.

Ve Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered açıkça bir yeniden düzenleme olsa da, grafiksel iyileştirmeler oyunun son nesilmiş gibi hissetmesini önlemek için çok şey yapıyor. Arabalar tipik olarak muhteşemdir ve yüksek hızda hareket ettiğinizde, önünüzdeki yola odaklandığınız için kusurlar yol kenarından geçme eğilimindedir. Çevreler açısından, özellikle kayda değer bir şey olmasa da, dokular açısından bazı gelişmeler oldu. Ama daha da önemlisi, dünyanın kendisinde daha büyük bir çeşitlilik var. Orijinal oyunda olmayan işaretler ve direkler gibi yok edilebilir öğeler, onlarla çarpıştığınızda uçacak. Binaların daha geniş bir renk paleti ve daha fazla detayı vardır. Bunların hepsi, mevcut nesil rakiplerinden farklı olmayan, ancak orijinaline kıyasla servis edilebilir bir yükseltme olan bir oyun oluşturmak için ekleniyor.

Ne yazık ki yükseltilmemiş olan şey, yavaş çekim tepki çekimleriyle ortaya çıkan sorunlardır. Bir araba çarptığında, oyun yavaşlar ve çarpan araca odaklanır, bu da genellikle sürüşünüzü mahveder çünkü bu tepki çekimi gerçekleşirken arabanız hareket etmeye devam eder. Bu, sık sık duvarlara ve barikatlara çarpmaya neden olur, bu da zamanınızı mahveder ve genellikle kurtarmak için yeniden başlatma gerektirir.

Ayrıca Need For Speed Hot Pursuit Remastered’ın Autolog sistemini iyileştirmesini diliyorum. Orijinaline çok benzer şekilde, arkadaşlarınızın performansını takip ederek etkinliklerdeki tamamlanma sürenizi birbirinizle karşılaştırmanıza olanak tanır. Çok az insanın kullandığı bir şey olsa bile, küresel liderlik tablolarına bakmayı tercih ederim. Bu şekilde, küçük bir örneklem boyutunun dışında nasıl performans gösterdiğimi daha iyi ölçebilirim.

Criterion Need For Speed’in sorumluluğunu geri aldığında, tecrübeli geliştiricinin, yıllarca ondan çıkarılan franchise ile nasıl başa çıkacağını merak ediyorum. Dönüş, Need For Speed Hot Pursuit Remastered’e benzer bir şeyse, Need For Speed hayranlarının merakla beklemesi gereken bir şey olacaktır. Çünkü harika bir yarış oyununun iyi bir tadilatını arıyorsanız, buradan başka yere bakmamalısınız.