Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarının sık sık değişmesine yol açıyor. Şu sıralar motorin için 12 kuruşluk bir zam bekleniyor. Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler, vatandaşları akaryakıt fiyatlarını sürekli takip etmeye yönlendiriyor.

Otogaz fiyatlarında, çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruşluk bir indirim öngörülüyor. Motorin fiyatlarına ise 4 Haziran'dan itibaren 12 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.

**GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI**

Güncel pompa fiyatlarına göre:

- Bursa'da motorinin litre fiyatı 41,31 lira, benzinin litre fiyatı ortalama 42,42 lira, otogazın litre fiyatı ise 20,69 lira.

- İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,27 lira, benzinin litre fiyatı ortalama 41,38 lira, otogazın litre fiyatı ise 21,19 lira.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor, ardından KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek hesaplanıyor ve belirli bir fiyat değişim farkı gözetilerek gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.