Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlara esas alınan yeniden değerleme oranı yüzde 25,49’dan yüzde 18,95’e düşürüldü. Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Normal koşullarda 2026 yılı için gelir vergisi, veraset ve intikal vergisi, değerli konut vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi, damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ile yurt dışına çıkış harcı başta olmak üzere pek çok maktu vergi ve harç tutarının, belirlenen yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranına göre artırılması gerekiyordu. Ancak Cumhurbaşkanı, yetkisini kullanarak bu artış oranını yüzde 18,95 seviyesinde belirledi.

Cumhurbaşkanı, geçmiş yıllarda da benzer şekilde indirim yetkisini zaman zaman devreye sokmuştu. En son 2023 yılı için motorlu taşıtlar vergisinde yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak açıklanmış, ardından yapılan düzenlemeyle bu oran yüzde 61,5’e düşürülmüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yeni yılda uygulanacak vergi kanunlarındaki maktu had ve tutarların, vatandaşın lehine olacak şekilde artırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını duyurmuştu.

Bu doğrultuda alınan kararla, damga vergisi ve harçlar ile motorlu taşıtlar vergisi, 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefi ile uyumlu olacak şekilde yüzde 19 oranının altında olacak şekilde yüzde 18,95 artırılacak.

"Had ve tutarlar vatandaş lehine artırıldı"

Bakan Şimşek yaptığı değerlendirmede, "Düzenlemeyle, geniş kesimlerin etkilendiği vergi ve harç ödemelerinde, yeniden değerleme oranı yerine vatandaşımızın lehine olacak şekilde ve enflasyon hedefi ile uyumlu artış yapılmıştır" ifadesini kullandı.

Yine vatandaşın lehine olacak şekilde, gelir vergisi ile değerli konut vergisi tarifelerindeki tutarları, veraset ve intikal vergisi maktu istisna miktarları ile matrah dilim tutarlarını ve benzeri vatandaş lehine olan maktu had ve tutarları, yeniden değerleme oranında artırdıklarını aktaran Şimşek, "Böylece bir yandan maliye politikası ile dezenflasyon sürecine katkımızı sürdürürken diğer yandan da bütçe imkanları çerçevesinde vatandaşımızın yükümlülüklerini azalttık" değerlendirmesinde bulundu.