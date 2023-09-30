Bursa'nın İnegöl ilçesinde Düğün salonundan çıkan kadına motosiklet çarptı. Kaza sonucu yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Osmaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi üzerinde bulunan düğün salonundan çıkan Zühre F. (58) caddenin karşısına geçmek istediği sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Ceyhun Ş. (18) yönetimindeki 16 ASC 369 plakalı motosiklet çarptı. Kaza sonucu yaralanan kadına ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi