İnegöl Orhaniye mahallesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Orhaniye mahallesi Baykut sokak üzerinde meydana geldi.

Sürücü Özgür Ö.(23) yönetimindeki 16 BAN 555 plakalı motorsiklet, sürücü Ferhat U. Yönetimindeki 11 DR 614 plakalı komyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: MURAT AVCI