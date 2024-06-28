Mobiliyum Mobilya AVM Avrupa Satranç Şampiyonu Zeynep Sönmez'i ağırlayarak ödüllendirdi.

Mobilyum Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timurhan;"İrlanda’nın Limerick şehrinde düzenlenen 2024 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda ülkemizi 11 Yaş Kızlar Kategorisi’nde temsil eden satranç sporcumuz Zeynep Sönmez, Avrupa şampiyonu oldu.

Göğsümüzü kabartarak bizleri gururlandıran Zeynep Sönmez’i, Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu olarak ağırlayıp kendisine hediyesini takdim ettik ve başarılarının devamını beklediğimizi kendisine ilettik.

Aynı zamanda, turnuvanın gelecek dönemde Mobiliyum AVM’de gerçekleştirilmesi için gerekli girişimleri de başlattık." dedi.