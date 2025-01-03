Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Fatih Ö. (20) yönetimindeki 1u BFP 172 plakalı motosiklet ile Hasan Ç. (31) yönetimindeki 59 PF 004 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.