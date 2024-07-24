Bursa'da seyir halindeki otomobilin sinyal vererek şerit değiştirmesine kızan motosikletli, kendi hatasını görmezden gelip aracın aynasını kırarak kaçtı.

Olay, Yıldırım ilçesi Duaçınar mevkii Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsü şerit değiştirmek için kontrollü şekilde sinyal verip geçiş yaptı. Fakat arkadan makas atarak ilerleyen motosiklet aracın şerit değiştirmesine sinirlenip aracın aynasını kırıp hızla uzaklaştı. O anlar kameraya anbean yansırken, sürücüler plakasız motosikletin magandalık yapan sürücüsünden şikayetçi oldu.

Kaynak: İHA