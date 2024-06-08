Bursa’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) geç kalan öğrencilerin imdadına polis yetişti. Motosikletli polis ekiplerinin; geç kalan, yanlış okula giden ve sınava giriş belgelerini unutan öğrencileri hayatlarının sınavına yetiştirebilmek için canlarını dişlerine takarak verdikleri zamana karşı yarış kameraya yansırken, okul kapısında bekleyen veliler, o anları alkışlarla karşıladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girecek adaylar, saat 10.00’a kadar binalara giriş yapabildi. Bursa Fatih Mesleki ve Anadolu Lisesi’nde sınava girecek olan adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Tüm uyarılara rağmen 1 aday, okulu karıştırınca polisten yardım istedi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis ekipleri geç kalan öğrenci için hemen harekete geçip adeta zamanla yarıştı. Sırameşeler Caddesi üzerinden geç kalan öğrenciyi alan motosikletli trafik polisi Kapıların kapanmasına dakikalar kala öğrenciyi okula yetiştirdi. Okul önünde bekleyen kalabalık öğrenciye kendi kaskını takarak getiren trafik polisini alkış yağmuruna tuttu. Gemlik ilçesinde de sınava gireceği okulun adresini karıştıran bir kız öğrenci 112 acil yardım hattını arayarak polisten yardım istedi. Kız öğrencinin bulunduğu bölgeye çok kısa sürede gelen motosikletli trafik polisi kızı motosikletle sınava gireceği okula götürdü. Bursa şehir merkezinde sınava geç kalan yine bir kız öğrenci trafiğe takılınca çareyi polisi aramakta buldu. Kızın anne babası ile otobüs beklediği durağa gelen motosikleti trafik polisi kızı motosiklete bindirip sınava gireceği okula yetiştirdi. Polis ekiplerinin verdiği mücadele ve sonucunda sınava yetiştikleri için yüzleri gülen öğrencilerin o anları kameraya yansırken, kapılarda bekleyen veliler ise polisleri ve öğrencileri alkış yağmuruna tuttu. Trafik polislerinin özverili çalışması Bursa halkının takdirini kazandı.