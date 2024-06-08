Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen 15. Türk Tıp Tarih Kongresi başarıyla tamamlandı.

Şeyh Edebali Üniversitesi ile Türk Tıp Tarihi Kurumu iş birliğinde Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında düzenlenen 15. Türk Tıp Tarihi Kongresi başarıyla tamamlandı. Kongreye tıp tarihi alanında çalışan akademisyenler ve araştırmacılar yoğun ilgi gösterdi. 18 oturumdan oluşan kongrede, tıp tarihinin farklı dönemlerine ve coğrafyalara ait geniş bir yelpazede sunumlar yapıldı. Sunumlarda Osmanlı tıbbı, İslam tıbbı, Avrupa tıbbı, halk tıbbı, tıp eğitimi tarihi, tıp etiği tarihi gibi konular ele alındı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Gülten Dinç, 15. Tıp Kongresini Bilecik gibi kuruluşun ve kurtuluşun beşiği olan büyülü bir coğrafyada gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Bilecik, sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda tıp tarihi açısından da önemli bir yere sahiptir. Osmanlı döneminde önemli bir tıp merkezi olan Bilecik, günümüzde de tıp eğitimi ve araştırmalarında öncü bir şehir olmaya devam etmektedir” diye konuştu.

Prof. Dr. Dinç, kongrenin tıp tarihinin farklı disiplinlerinden gelen araştırmacıları bir araya getirerek bilgi alışverişinde bulunma ve yeni iş birlikleri kurma imkânı sağladığını da sözlerine ekledi.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erhan Şahin ise konuşmasında “14. Türk Tıp Tarihi Kongresi ev sahipliği yapmaktan şahsım, fakültem ve üniversitem adına büyük bir gurur ve mutluluk duyduğumu belirtmek istiyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Fakültemizin böyle organizasyonlarda paydaş olmasını son derece önemsiyoruz. Büyük bir emek ve hazırlık sürecinin ardından gerçekleşen kongrenin başarılı geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.