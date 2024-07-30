Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtında 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesi operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor.

MSB'nin açıklamasında, "Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!"