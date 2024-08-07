Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in şehit olduğunu açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde, arama-tarama faaliyetleri sırasında maruz kaldığı taciz ateşi sonucu Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in imzasıyla MSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve değerli milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" denildi.