Bakanlık tarafından yapılan açıklamada(X), operasyon kapsamında teröristlerin barındığı bir mağaranın daha güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiği ve teröristlerden arındırıldığı belirtildi.
Mağarada gerçekleştirilen arama-tarama çalışmaları sonucunda, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği ve bu malzemelerin kullanılamaz hale getirildiği vurgulandı. Bakanlık, mağarada ele geçirilen silah ve ekipmanların detaylı listesini şu şekilde sıraladı:
- RPG-7 tanksavar silahı
- AT-4 tanksavar silahı
- 7.62 mm PKMS makineli tüfek
- Zagros keskin nişancı tüfeği
- 5 adet AK-47 piyade tüfeği
- 6 el bombası
- 15 RPG-7 roketatar mühimmatı
- 13 sevk fişeği
- Yaesu marka telsiz
- 2 dinleme cihazı
- 2 hilti (delici matkap)
- Fotoğraf makinesi
- 2 Kindle cihazı
- Güç kaynağı
- 2 jeneratör
- 2 termal silah dürbünü
- Lazer mesafe ölçme cihazı
- Dürbün
- Çeşitli silahlar için mühimmat ve şarjörler
Kaynak: ÖZNUR DEDE