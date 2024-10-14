Bakanlık tarafından yapılan açıklamada(X), operasyon kapsamında teröristlerin barındığı bir mağaranın daha güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiği ve teröristlerden arındırıldığı belirtildi.

Mağarada gerçekleştirilen arama-tarama çalışmaları sonucunda, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği ve bu malzemelerin kullanılamaz hale getirildiği vurgulandı. Bakanlık, mağarada ele geçirilen silah ve ekipmanların detaylı listesini şu şekilde sıraladı:

RPG-7 tanksavar silahı

AT-4 tanksavar silahı

7.62 mm PKMS makineli tüfek

Zagros keskin nişancı tüfeği

5 adet AK-47 piyade tüfeği

6 el bombası

15 RPG-7 roketatar mühimmatı

13 sevk fişeği

Yaesu marka telsiz

2 dinleme cihazı

2 hilti (delici matkap)

Fotoğraf makinesi

2 Kindle cihazı

Güç kaynağı

2 jeneratör

2 termal silah dürbünü

Lazer mesafe ölçme cihazı

Dürbün

Çeşitli silahlar için mühimmat ve şarjörler