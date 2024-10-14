Bakanlık tarafından yapılan açıklamada(X), operasyon kapsamında teröristlerin barındığı bir mağaranın daha güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiği ve teröristlerden arındırıldığı belirtildi.

Mağarada gerçekleştirilen arama-tarama çalışmaları sonucunda, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği ve bu malzemelerin kullanılamaz hale getirildiği vurgulandı. Bakanlık, mağarada ele geçirilen silah ve ekipmanların detaylı listesini şu şekilde sıraladı:

  • RPG-7 tanksavar silahı
  • AT-4 tanksavar silahı
  • 7.62 mm PKMS makineli tüfek
  • Zagros keskin nişancı tüfeği
  • 5 adet AK-47 piyade tüfeği
  • 6 el bombası
  • 15 RPG-7 roketatar mühimmatı
  • 13 sevk fişeği
  • Yaesu marka telsiz
  • 2 dinleme cihazı
  • 2 hilti (delici matkap)
  • Fotoğraf makinesi
  • 2 Kindle cihazı
  • Güç kaynağı
  • 2 jeneratör
  • 2 termal silah dürbünü
  • Lazer mesafe ölçme cihazı
  • Dürbün
  • Çeşitli silahlar için mühimmat ve şarjörler

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Kaynak: ÖZNUR DEDE