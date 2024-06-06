Milli Savunma Bakanlığı, faaliyetleri ve gündemdeki konulara ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk'ün yaptığı açıklamalarda öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

59 Terörist Etkisiz Hâle Getirildi

12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Erkilet/Kayseri’den eğitim/test uçuşu için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağı, 4 Haziran’da henüz bilinmeyen bir sebeple kaza yaptı. Kaza sonucu şehit olan iki pilot için başsağlığı dilendi ve kazanın nedeni, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacağı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonları kapsamında son bir haftada 59 teröristi etkisiz hâle getirdi. 1 Ocak 2024'ten bu yana toplamda 1.151 terörist etkisiz hâle getirildi.

Hudutlarda 344 Şahıs Yakalandı

Hudut güvenliği kapsamında son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 344 şahıs yakalandı, 1.343 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken yakalananların sayısı 5.005’e, geçemeden engellenenlerin sayısı ise 58.292’ye ulaştı.

Türkiye ve Yunanistan Genelkurmay Başkanları Arnavutluk’ta Görüşecek

Milli Savunma Bakanı, 29-30 Mayıs tarihlerinde EFES-2024 Tatbikatı'na katıldı ve çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, Bakan 5 Haziran’da düzenlenen şehitlerimizi uğurlama törenine katıldı ve aynı gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Türkiye ile Yunanistan Genelkurmay Başkanları, Arnavutluk'ta düzenlenen 17’nci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda bugün ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

Filistin’in Devlet Olarak Tanınması Vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı, Filistin’in bir devlet olarak tanınmasının bölgesel istikrar ve kalıcı barış için olmazsa olmaz olduğunu vurguladı. Bakanlık, İsrail’in saldırıları sonucunda 37 bin masum Filistinlinin öldüğünü belirtti ve uluslararası toplumun desteğiyle Filistin’in tanınmasının önemine dikkat çekti.

Tatbikatlar Başarıyla İcra Edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, çeşitli tatbikatları başarıyla icra etti. Bu kapsamda Efes-2024, Türkiye-Katar Ilgın, Yıldırım Seferberlik, Snow-Master, Ramstein Guard ve Dacia-Tomix-Opex tatbikatları gerçekleştirildi. Ayrıca, Kafkas Kartalı, Koalisyon Kuvvetleri Birlikte Çalışabilirlik, Ramstein Legacy, Steadfast Interest, Volkan, NATO Tiger Meet ve Baltops tatbikatları devam ediyor.

OMTAS, DROPS ve BAZNA’nın Kabul Faaliyetleri Tamamlandı

Milli savunma sanayi ürünleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı için OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı, DROPS Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Aracı ve BAZNA Mühimmatlı Mini Dron’un muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı.

Personel Temin Faaliyetleri Sürüyor

Personel ve askeri öğrenci alım faaliyetleri devam ediyor. 3 Haziran'da başlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini başvuruları 30 Haziran’a kadar sürecek. Tüm gençler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev almak için başvuru yapmaya davet edildi.