Pençe Kilit ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, teröristler için ne Irak’ın, ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli olduğunu belirterek, son operasyonlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.

Paylaşımda, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadelerini kullandı.