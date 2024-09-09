Açıklamada, PKK/KCK ve diğer terör unsurlarını etkisiz hale getirerek, Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla 9 Eylül 2024 tarihinde bir hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarına dayanarak gerçekleştirilen bu harekat, Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedefleri hedef aldı. Harekat sonucunda, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içinde üst düzey teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve barınaklardan oluşan 21 hedef imha edildi.

Açıklamada, harekat sırasında azami ölçüde yerli ve millî mühimmat kullanıldığı ve çok sayıda teröristin etkisiz hâle getirildiği vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin güvenliği için terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.

Harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıkların ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı da açıklamanın dikkat çeken bir diğer noktası oldu.