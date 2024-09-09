Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, bölücü terör örgütüyle gerçekleştirilen temasta P.Ütğm. Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 9 Eylül 2024 tarihinde Gara bölgesinde yaşanan çatışmada kahraman piyade üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın ağır yaralandığı belirtildi. Yaralı olarak hemen hastaneye sevk edilen Ayar’ın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, " "Kahraman silah arkadaşımız 9 Eylül 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verildi.